Стармер: Британия построит шесть заводов по производству боеприпасов

Британия возведёт не менее шести предприятий по производству боеприпасов и нарастит количество дальнобойных ракет, которые находятся на вооружении британской армии, сообщил премьер-министр королевства Кир Стармер.
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