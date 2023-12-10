С войной на Украине или без неё — Россию устранить невозможно

"Это другое" от США, или Чем хуситы отличаются от Украины? Всё тот же первый зампомощника Байдена по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что к атакам БПЛА и ракет хуситов на Израиль, а также на суда в Красном море якобы причастен Иран.
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