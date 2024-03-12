Эскалация-2024

Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Комментарии
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Вик Норд
Да фуфло это полное,а не аналитика,точнее что это именно АНАЛитика...,хотели бы,давно уж в Кракове уже были,все возможности для этого имеются,и с совершенно теми же потерями,другое дело что это пока никому не нужно,и у Путина ЕСТЬ свои резоны,не делать этого.
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