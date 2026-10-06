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«Делай свое дело по совести и не жди награды»: учитель физики из Красноярска получила награду от Путина

«Делай свое дело по совести и не жди награды»: учитель физики из Красноярска получила награду от Путина

КРАСНОЯРСК, 6 октября, ФедералПресс. Учитель физики из Красноярска Нина Краюшкина получила от президента Владимира Путина знак отличия «За наставничество» – награду вручили в День учителя педагогам, воспитавшим героев специальной военной операции.

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