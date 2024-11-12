Украинские военные в Европе и обмен ресурсами. Трампа заинтересовали несколько пунктов «плана победы» Зеленского

FT: Трампа заинтересовал пункт в плане победы о доступе к ресурсам Украины Избранного президента США Дональда Трампа заинтересовал ряд пунктов предложенного украинским президентом Владимиром Зеленским «плана победы».
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