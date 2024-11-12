Украинские военные в Европе и обмен ресурсами. Трампа заинтересовали несколько пунктов «плана победы» Зеленского

Владимир Соловьев

БАЙДЕН 2021 г. СОБРАЛ СВОИ "МАНАТКИ" и свалил из Афганистана. ТРАМПУ НИЧЕГО НЕ ОСТАЁТСЯ, КАК СДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ С УКРАИНОЙ. ЭТО ЕГО РЕАЛЬНЫЙ ШАНС СОХРАНИТЬ СВОЁ ЛИЦО. НЕ ПОТЯНУТЬ ЕМУ НАКОПЛЕННЫЕ БАЙДЕНОМ ПРОБЛЕМЫ С ТАЙВАНЕМ, ИЗРАИЛЕМ, УКРАИНОЙ. ДА ТУТ ЕЩЁ БРИКС НА ХВОСТЕ, ХОТЬ САМОМУ ТУДА ПРОСИСЬ! ПОЭТОМУ ДЕМОКРАТЫ ПО ТИХОМУ СВАЛИЛИ В СТОРОНКУ, ЧТО БЫ РЕСПУБЛИКАНЦЫ САМИ СВОЙ ЛОБ РАЗБИЛИ!