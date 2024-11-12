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Украинские военные в Европе и обмен ресурсами. Трампа заинтересовали несколько пунктов «плана победы» Зеленского

Украинские военные в Европе и обмен ресурсами. Трампа заинтересовали несколько пунктов «плана победы» Зеленского

FT: Трампа заинтересовал пункт в плане победы о доступе к ресурсам Украины Избранного президента США Дональда Трампа заинтересовал ряд пунктов предложенного украинским президентом Владимиром Зеленским «плана победы».

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Комментарии
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Владимир Соловьев
БАЙДЕН 2021 г.  СОБРАЛ СВОИ &quot;МАНАТКИ&quot; и свалил из Афганистана. ТРАМПУ НИЧЕГО НЕ ОСТАЁТСЯ, КАК СДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ С УКРАИНОЙ. ЭТО ЕГО РЕАЛЬНЫЙ ШАНС СОХРАНИТЬ СВОЁ ЛИЦО. НЕ ПОТЯНУТЬ ЕМУ НАКОПЛЕННЫЕ  БАЙДЕНОМ ПРОБЛЕМЫ С ТАЙВАНЕМ, ИЗРАИЛЕМ, УКРАИНОЙ. ДА ТУТ ЕЩЁ БРИКС НА ХВОСТЕ, ХОТЬ САМОМУ ТУДА ПРОСИСЬ! ПОЭТОМУ ДЕМОКРАТЫ ПО ТИХОМУ СВАЛИЛИ В СТОРОНКУ, ЧТО БЫ РЕСПУБЛИКАНЦЫ САМИ СВОЙ  ЛОБ РАЗБИЛИ!
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