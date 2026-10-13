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Политнавигатор

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Коц: Результатами первых ударов по мостам в Киеве остались недовольны

Коц: Результатами первых ударов по мостам в Киеве остались недовольны

В ударах по киевским мостам через Днепр взята пауза. Нужно проанализировать результат, чтобы совершенствовать средства поражения.

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