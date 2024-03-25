Найден украинский след в теракте в «Крокусе»: Какой будет ответка?

Заноза
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Заноза

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Комментарии
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Олег Самойлов
И здесь я  СОМНЕВАЮСЬ! И у меня есть примеров ГОРЫ!
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2 час.
ИИ
Иван Иваныч
Ваши сомнения основаны на недостаточных знаниях. Примеры горами не измеряются. Впрочем- у вас они могут измеряться хоть в кубических миллилитрах, не удивительно. Короче- примите и прощайте. )))
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2 час.
Олег Самойлов
Мне глубоко пох мнение некоего вани ваниевичя! Просто я хочу сравнить его знания со знаниями нынешней молодежи! И вот тут-то ванечьга ты окажешься в глубочайшей ЖОПЕ!
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2 час.

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