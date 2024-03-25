Олег Самойлов И здесь я СОМНЕВАЮСЬ! И у меня есть примеров ГОРЫ!

ИИ Иван Иваныч Ваши сомнения основаны на недостаточных знаниях. Примеры горами не измеряются. Впрочем- у вас они могут измеряться хоть в кубических миллилитрах, не удивительно. Короче- примите и прощайте. )))