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Марьинка наша: кадры битвы за превращённый в крепость райцентр под Донецком (ВИДЕО)

Марьинка наша: кадры битвы за превращённый в крепость райцентр под Донецком (ВИДЕО)

Населённый пункт Марьинка, с 2014 года находившийся под украинской оккупацией, был полностью освобождён силой русского оружия, о чём министр обороны России Сергей Шойгу доложил Главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину.

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