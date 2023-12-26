Марьинка наша: кадры битвы за превращённый в крепость райцентр под Донецком (ВИДЕО)

Населённый пункт Марьинка, с 2014 года находившийся под украинской оккупацией, был полностью освобождён силой русского оружия, о чём министр обороны России Сергей Шойгу доложил Главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину.
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