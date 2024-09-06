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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Обляков об адаптации Чалова в ПАОК: «Нужно немного времени, и все пойдет. В моментах, когда не забивает, ребята в команде его поддерживают» 

— Вы часто на связи с Чаловым? — Да, мы ведь и вне поля друзья. Хорошо общаемся. — Как у него дела, если смотреть со стороны, не переживает ли? — Пока адаптируется.

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