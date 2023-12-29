Синоптики опубликовали прогноз на новогоднюю ночь в Челябинске

Рассказываем, чем удивит погода 31 декабря и 1 января 2024 года.Возрадуемся, земляки! Боги зимы будут благосклонны к челябинцам в новогоднюю ночь, и если верить прогнозам синоптиков, она пройдёт вполне комфортно.
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