Аэродром ВСУ под Николаевом попал под точный удар: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 31 марта 2024 года Юлия СоколоваВ Николаевской области Украины произошла серия атак, о которых сообщил известный военный блогер Сергей Лебедев.
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