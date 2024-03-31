Аэродром ВСУ под Николаевом попал под точный удар: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 31 марта 2024 года Юлия СоколоваВ Николаевской области Украины произошла серия атак, о которых сообщил известный военный блогер Сергей Лебедев.