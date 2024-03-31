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Аэродром ВСУ под Николаевом попал под точный удар: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 31 марта 2024 года

Аэродром ВСУ под Николаевом попал под точный удар: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 31 марта 2024 года

Аэродром ВСУ под Николаевом попал под точный удар: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 31 марта 2024 года Юлия СоколоваВ Николаевской области Украины произошла серия атак, о которых сообщил известный военный блогер Сергей Лебедев.

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Комментарии
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Betahon
В СССР в Одесском округе стояла целая Воздушная армия с несколькими аэродромами. Ликвидация аэродромов в зоне предстоящих боев значительно ослабит оборону Одессы!
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