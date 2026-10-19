Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш © Mike Segar/Reuters Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России, от которых страдает мирное население.
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