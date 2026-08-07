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Агент: «Родри сообщил «Реалу» о решении перейти в «Барселону»

Агент Родри подтвердил, что хавбек « Манчестер Сити » предпочел перейти не в « Реал », а в «Барселону».

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