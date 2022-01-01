Фэмили, Беннифер, танцы Харди: самые смешные мемы 2021 из кино

Том Харди танцует, Агата Харкнесс подмигивает, а рыбов только показывают: Кино Mail.ru вспоминает самые безумные, абсурдные и уморительные мемы, над которыми мы смеялись в 2021 годуУходящий год по части кино был гораздо зажигательнее и разнообразнее, чем 2020-й: прогремели месяцами откладывавшиеся блокбастеры («Черная вдова», «Шан-Чи и легенда Десяти колец», «Вечные», «Дюна», «Не время умирать»), вышли противоречивые сиквелы и приквелы («Круэлла», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Ведьмак»), состоялись долгожданные и не очень камбэки («Друзья: Воссоединение», «Декстер», «Матрица: Воскрешение», «И просто так»).