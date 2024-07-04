Медведев призвал граждан США снова сделать Россию великой

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем обращении по случаю Дня независимости США напомнил американцам о Гражданской войне в XIX веке и заявил, что через призму этого конфликта они должны оценивать происходящее на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии