Погода на Земле бьет рекорды десятый месяц подряд

Март 2024 года стал самым жарким мартом в истории метеорологических наблюдений. Подобный помесячный рекорд погода на Земле бьет уже десятый месяц подряд, а в Мировом океане рекордные температуры поверхности воды наблюдают уже 12-й месяц кряду.
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