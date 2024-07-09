30-летний Porsche 911 превратили в 456-сильный электрокар

Свой проект на базе купе поколения 964 показала фирма Kalmar Automotive. Спорткар получил модернизированный привод от Tesla, кузов из биокомпозита на основе волокон льна, светодиодную оптику, адаптивную подвеску и обивку салона из мягкой кожи ElmoSoft.