30-летний Porsche 911 превратили в 456-сильный электрокар

Свой проект на базе купе поколения 964 показала фирма Kalmar Automotive. Спорткар получил модернизированный привод от Tesla, кузов из биокомпозита на основе волокон льна, светодиодную оптику, адаптивную подвеску и обивку салона из мягкой кожи ElmoSoft.
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