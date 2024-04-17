Дуров заявил, что не верит в безопасность американских платформ

Один из основателей мессенджера Telegram Павел Дуров в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пожаловался на чрезмерное внимание со стороны сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) во время поездки в Соединенные Штаты Америки.
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