Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 096 подписчиков

Дуров заявил, что не верит в безопасность американских платформ

Дуров заявил, что не верит в безопасность американских платформ

Один из основателей мессенджера Telegram Павел Дуров в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пожаловался на чрезмерное внимание со стороны сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) во время поездки в Соединенные Штаты Америки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх