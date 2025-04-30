«Спартак» расстанется с Мангашем летом. Решение принято руководством клуба (Metaratings)

Руководство красно-белых уже приняло соответствующее решение, сообщает Metaratings.ru. Месяц назад стало известно, что тренер «Спартака» Деян Станкович не рассчитывает на Мангаша.
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