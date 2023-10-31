Хавбек «Краснодара» Ахметов о 0:1 от ЦСКА: «Тем интереснее для болельщиков. Все в наших руках»

«Каждая команда теряет очки. Думаю, чемпионат будет интересным. Тем интереснее для болельщиков. Чемпионство еще не упущено? Мы на первом месте.
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