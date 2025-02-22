Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Самаре диаспора вытерла о власть ноги

В Самаре диаспора вытерла о власть ноги

Одними видеокамерами бороться с незаконной миграцией и анклавами приезжих в российских городах не получится Фото: Владимир Гердо/ТАСС Ирина Мишина​ На улицах российских городов скоро появятся видеокамеры, которые начнут распознавать «этническую идентичность».

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