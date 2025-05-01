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Московская компания ускорила ремонт грузовых вагонов благодаря нацпроекту

Московская компания ускорила ремонт грузовых вагонов благодаря нацпроекту

Акционерное общество «Вагонная ремонтная компания — 1», дочернее общество ОАО «РЖД», ускорила ремонт грузовых вагонов и их составных частей на 15% благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».

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