Московская компания ускорила ремонт грузовых вагонов благодаря нацпроекту

Акционерное общество «Вагонная ремонтная компания — 1», дочернее общество ОАО «РЖД», ускорила ремонт грузовых вагонов и их составных частей на 15% благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».
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