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Почему россияне массово пошли на биржу: итоги аномального лета и взгляд в будущее

Почему россияне массово пошли на биржу: итоги аномального лета и взгляд в будущее

Этим летом на российском фондовом рынке случилось то, чего многие аналитики не ожидали. Обычно июнь, июль и август — время затишья: люди уезжают в отпуска, деловая активность падает, а новые деньги на биржу приходят неохотно.

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