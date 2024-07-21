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Царьград

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В Анапе около 1,5 тысяч человек остаются без света

В Анапе около 1,5 тысяч человек остаются без света

Коммунальные аварии возникли из-за перегрузки электросетей на фоне жаркой погоды.В Анапе без света остаются 1,5 тысячи человек.

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