Глава МОК Бах заявил, что россиян на ОИ дисквалифицируют за флаг или символ Z

Erl Schweizer

В России с дружественными странами достаточно народов для проведения альтернативной, свободной, честной Олимпиады. Ехать к Баху на поклон рвутся чиновники российского олимпийского комитета: пропустить такую халяву на загранпоездку чинуша ну никак не может.