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Daily Moscow

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    да что вы говорите?!Bloomberg: Россия...
  • Гарий Щерба
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍DE: Россия насмех...
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    Уж если мы докатились до того, что с нашими Героями России без наказания так обходятся, что ждать нам остальным, обыч...Бастрыкин поручил...

Глава МОК Бах заявил, что россиян на ОИ дисквалифицируют за флаг или символ Z

Глава МОК Бах заявил, что россиян на ОИ дисквалифицируют за флаг или символ Z

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что российские спортсмены могут быть дисквалифицированы на Олимпийских играх в Париже (пройдут с 26 июля по 11 августа) за политические акции.

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Комментарии
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Erl Schweizer
В России с дружественными странами достаточно народов для проведения альтернативной, свободной, честной Олимпиады. Ехать к Баху на поклон рвутся чиновники российского олимпийского комитета: пропустить такую халяву на загранпоездку чинуша ну никак не может.
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19 час.
Эдуард Зубалов
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18 час.

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