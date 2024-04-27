Глава МОК Бах заявил, что россиян на ОИ дисквалифицируют за флаг или символ Z

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что российские спортсмены могут быть дисквалифицированы на Олимпийских играх в Париже (пройдут с 26 июля по 11 августа) за политические акции.
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