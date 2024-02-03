Москва отодвинет линию фронта, Киев не решил увольнять ли Залужного, ЕС договорился о помощи Украине – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Минувшая неделя была полна значимых заявлений: Москва решила оттеснить украинских боевиков подальше от российских городов, Киев предложил отставку главкому ВСУ, ЕС сумел согласовать выделение 50 млрд евро на помощь Украине.
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