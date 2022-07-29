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«Коммерсант»: Украина восстановила физический реверс российского газа из Словакии

«Коммерсант»: Украина восстановила физический реверс российского газа из Словакии

С 28 июля «Нафтогаз Украины» впервые с марта начал физический реверс газа в страну из Словакии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

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