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Аргументы и Факты

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Британский депутат назвала «российскую угрозу» выдумкой НАТО

Британский депутат назвала «российскую угрозу» выдумкой НАТО

Депутат британского парламента от Лейбористской партии Дайэн Эббот заявила, что представление о неизбежной угрозе со стороны России используется НАТО для обоснования увеличения военных расходов.

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