Чемпионат мира по водным видам спорта-2024. Спортсмены разыграют медали в плавании на открытой воде, прыжках с трамплина и соревнованиях синхронистов

Чемпионат мира по водным видам спорта-2024 Доха, Катар Плавание на открытой воде Женщины, 5 км 10:30 Мужчины, 5 км 13:00 Прыжки в воду Женщины, трамплин, 3 м, синхронные прыжки 13:00 Мужчины, трамплин, 3 м 18:30 Синхронное плавание Мужчины, соло, произвольная программа 20:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.