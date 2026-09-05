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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» с 3% на успех: забила три мяча, уступая 0:2

Во втором туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» выиграла 3:2 на выезде у «Хоффенхайма». К 61-й минуте гости проигрывали 0:2.

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