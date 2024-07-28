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Михаил Делягин: «Это хуже, чем грабеж, это запрет на нормальную жизнь и на нормальную хозяйственную деятельность»

Михаил Делягин: «Это хуже, чем грабеж, это запрет на нормальную жизнь и на нормальную хозяйственную деятельность»

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина снова «обрадовала» повышением ключевой ставки. Причем сразу на два пункта — до 18 процентов.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
глава центробанки - с.ка!
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15 час.
АА
Афонин Андрей
Вопрос к Делягину:  Какова причина сегодняшнего роста экономики России?  Почему открываются новые производства? Почему ВС РФ  продолжают выполнение СВО до сих пор, и делают это успешно? Почему мы, пенсионеры, не выловили последних ёжиков для прокорма голодающей семьи?  Почему, если посмотреть на улицы, люди имеют столько автомобилей?    Я не могу ответить на эти вопросы, но я и не лезу критиковать ЦБ и Набиуллину, ибо я не специалист. Если Вы имеете такую возможность, уважаемый сударь Делягин,  проясните свои ответы на эти вопросы?
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8 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
А каком росте экономики вы говорите ?! Ахинею не несите. Рост экономики, когда товаров в стране становится больше и цены на них падают, а падение экономики, что сейчас и происходит, когда товаров становится меньше и цены на них ростут, чтобы не создавать дефицит, создают условия, чтобы люди не могли себе позволить их купить, чем Наибулина и занимается. От сюда и инфляция и обесценивание денег, рубля. Головой думать учитесь, а не слушайте Наибулину. Ржу не могу. А машин , почему много, были куплены до роста цен, несколько лет назад, по вашему они испариться должны, стоимость машин выросла в два раза, неужели вы ЕГЭ тоже сдавали , думать не можете, собственной головой
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4 час.

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