Михаил Делягин: «Это хуже, чем грабеж, это запрет на нормальную жизнь и на нормальную хозяйственную деятельность»

Вопрос к Делягину: Какова причина сегодняшнего роста экономики России? Почему открываются новые производства? Почему ВС РФ продолжают выполнение СВО до сих пор, и делают это успешно? Почему мы, пенсионеры, не выловили последних ёжиков для прокорма голодающей семьи? Почему, если посмотреть на улицы, люди имеют столько автомобилей? Я не могу ответить на эти вопросы, но я и не лезу критиковать ЦБ и Набиуллину, ибо я не специалист. Если Вы имеете такую возможность, уважаемый сударь Делягин, проясните свои ответы на эти вопросы?

ВЧ

Владимир Черноморский

А каком росте экономики вы говорите ?! Ахинею не несите. Рост экономики, когда товаров в стране становится больше и цены на них падают, а падение экономики, что сейчас и происходит, когда товаров становится меньше и цены на них ростут, чтобы не создавать дефицит, создают условия, чтобы люди не могли себе позволить их купить, чем Наибулина и занимается. От сюда и инфляция и обесценивание денег, рубля. Головой думать учитесь, а не слушайте Наибулину. Ржу не могу. А машин , почему много, были куплены до роста цен, несколько лет назад, по вашему они испариться должны, стоимость машин выросла в два раза, неужели вы ЕГЭ тоже сдавали , думать не можете, собственной головой