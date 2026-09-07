Джонс рассказывает об изнуряющих поездках домой к беременной супруге во время триумфального выступления на British Open 2026

Джек Джонс делится воспоминаниями о крайне утомительных ежедневных поездках, которые ему приходилось совершать, чтобы навещать беременную супругу, одновременно сражаясь за победу на турнире Бритиш Опен 2026 по снукеру, сообщает totallysnookered Джек Джонс (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - Финал Путь Джека Джонса к победе на турнире British Open 2026 оказался крайне утомительным и полным испытаний.