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В Госдуме не поддержали идею заменить День святого Валентина на Праздник дружбы

В Госдуме не поддержали идею заменить День Святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества. Об этом агентству «Москва» рассказала первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

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