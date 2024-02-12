В Госдуме не поддержали идею заменить День Святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества. Об этом агентству «Москва» рассказала первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева.
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