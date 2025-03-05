По французскому лидеру не будут скучать Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о «российской угрозе для Европы» сообщил, что сам французский лидер большой угрозы не представляет и скучать по нему после 14 мая 2027 года не будут.