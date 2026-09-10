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ИА Регнум

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ISU оставил в силе отзыв нейтрального статуса у Валиевой и Кондратюка

ISU оставил в силе отзыв нейтрального статуса у Валиевой и Кондратюка

Международный союз конькобежцев (ISU) не удовлетворил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка и оставил в силе свое решение об отзыве у них нейтрального статуса.

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