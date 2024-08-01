Азамат Конов принял участие в XXXVIII заседании Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея

30 июля 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов принял участие в заключительном перед парламентскими каникулами заседании Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея под председательством руководителя законодательного органа Владимира Нарожного.