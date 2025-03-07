Руководитель компании осужден на 6 лет за разглашение тайны Магнитки

В Магнитогорске руководитель компании получил шесть лет колонии и штраф в 100 млн рублей за лоббирование интересов предпринимателей с ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и разглашение коммерческой тайны.
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