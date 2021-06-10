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Президент Боливии поздравил Кастильо с победой на выборах в Перу

Президент Боливии поздравил Кастильо с победой на выборах в Перу

Президент Боливии Луис Арсе поздравил Педро Кастильо с победой на выборах президента Перу. «Боливия присоединяется к празднованию перуанского народа и поздравляет брата Педро Кастильо, избранного президента Перу», — написал Арсе в своём Twitter.

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