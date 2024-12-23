Молдавские пансионаты готовятся к приему гостей

Все больше молдаван предпочитают проводить зимние праздники в гостевых домах или деревенских ресторанах, желая скрыться от повседневной суеты и насладиться тишиной и очарованием мест, где время как будто остановилось.
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