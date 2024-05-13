Шойгу покинет пост министра обороны России. Путин предложил заменить его на экономиста Белоусова

Путин представил кандидатуру Белоусова на пост главы Минобороны вместо Шойгу.Нынешний министр обороны Сергей Шойгу покинет свой пост, на его место президент России Владимир Путин предложил бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.
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