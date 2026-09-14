Три свадебных платья и вилла в итальянском стиле: как прошла свадьба финалистов шоу «Ставка на любовь» Жени Ершова и Ани Пролыгиной

Пара организовала пышную церемонию в Краснодаре Евгений Ершов и Анна Пролыгина, фото: соцсети Они сделали ставку на любовь и не прогадали: блогеры Женя Ершов и Аня Пролыгина официально муж и жена! Влюбленные расписались еще неделю назад, а теперь сыграли пышную свадьбу в кругу родных и друзей.
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