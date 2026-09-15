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Аргументы и Факты

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Пентагон оценил расходы на войну с Ираном в $38 млрд

Пентагон оценил расходы на войну с Ираном в $38 млрд

Согласно докладу Бюджетного управления конгресса США, к 1 августа 2026 года расходы Пентагона на боевые действия против Ирана достигли примерно 38 миллиардов долларов.

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