Китай и Уругвай изучают новые возможности для сотрудничества

Пекин, 21 ноября /Синьхуа/ -- Более 260 представителей предприятий Китая и Уругвая во вторник приняли участие в симпозиуме по вопросам двустороннего торгового сотрудничества и обменялись мнениями о новых возможностях для кооперации.
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