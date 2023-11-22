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Китай

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Китай и Уругвай изучают новые возможности для сотрудничества

Пекин, 21 ноября /Синьхуа/ -- Более 260 представителей предприятий Китая и Уругвая во вторник приняли участие в симпозиуме по вопросам двустороннего торгового сотрудничества и обменялись мнениями о новых возможностях для кооперации.

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