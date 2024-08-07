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Что делать с YouTube: тормозить, блокировать или оставить в покое? Комментарий Георгия Бовта

Что делать с YouTube: тормозить, блокировать или оставить в покое? Комментарий Георгия Бовта

Судя по всему, регулятивные органы еще не приняли окончательного решения о блокировке или сильном замедлении сервиса так, чтобы его невозможно стало смотреть, видимо, продолжаются обсуждения на высоком политическом уровне, отмечает политологНа фоне замедления работы видеохостинга YouTube посещаемость сервиса продолжает немного расти, следует из статистики единого измерителя аудитории Mediascope.

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