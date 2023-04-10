Аргументы недели

98 615 подписчиков

Экономист Долгова: в России может увеличиться стоимость импортных товаров с коротким сроком хранения

В ближайшее время в России может подняться стоимость импортных товаров с коротким сроком хранения. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх