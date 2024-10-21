Трофеи СВО: в Краснодаре завершает работу выставка западного вооружения

Трофеи СВО: в Краснодаре завершает работу выставка западного вооруженияВыставка военной техники ВСУ и стран НАТО в краснодарском парке 30-летия Победы стала точкой притяжения не только для местных жителей, но и гостей кубанской столицы.
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