Учебный лагерь для осиротевших енотов открыли в США

В США для осиротевших енотов организовали «учебный лагерь», пишет AP News.В штате Миссисипи сотрудники центра Woodside Wildlife Rescue проводят для осиротевших енотов специальную подготовку перед возвращением в дикую природу.
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