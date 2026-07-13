Артист уже сейчас замечает у наследницы талант к пению и танцам. 43-летний Алексей Вакулов впервые стал папой всего четыре года назад, а потому многие моменты, связанные с воспитанием маленькой дочки Алисы для него очень любопытны.
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