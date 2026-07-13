Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 645 подписчиков

«Надеюсь, смогу дать необходимое воспитание»: Алексей Вакулов — о четырехлетней дочке

«Надеюсь, смогу дать необходимое воспитание»: Алексей Вакулов — о четырехлетней дочке

Артист уже сейчас замечает у наследницы талант к пению и танцам. 43-летний Алексей Вакулов впервые стал папой всего четыре года назад, а потому многие моменты, связанные с воспитанием маленькой дочки Алисы для него очень любопытны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии