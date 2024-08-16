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Царьград

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Джокер ДНР раскрыл цель Запада в планируемых ВСУ атаках на ядерные объекты

Джокер ДНР раскрыл цель Запада в планируемых ВСУ атаках на ядерные объекты

Планируемую ВСУ атаку на ядерные объекты России курируют США и Запад, которые хотят убить побольше русских по обеим сторонам конфликта, заявил известный хакер Джокер ДНР.

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