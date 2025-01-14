Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 506 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Прпвильно надо писать- 3 беспилотника, запущенные с территории украины. (никто незнает кто их запустил, ВСУ или специ...Беспилотники ВСУ ...
  • Vladimir Soukhatchev
    Южная Корея все больше напоминает "банановую республику" с двумя-тремя различными армиями - одна для "Презика", втора...Служба охраны пре...
  • Mikhail Stepanov
    И эта хитрожопая сука много сделала, чтобы с Украиной произошло то, что есть сейчас.Тимошенко заявила...

ВСУ атаковали Россию с помощью 200 дронов и ракет ATACMS

ВСУ атаковали Россию с помощью 200 дронов и ракет ATACMS

Регионы России подверглись самой массированной атаке в 2025 году. По данным Telegram-канала Shot, в ночь на 14 января над территорией страны сбили более 200 дронов и 5 американских управляемых баллистических ракет класса «земля — земля» ATACMS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх