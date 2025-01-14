ВСУ атаковали Россию с помощью 200 дронов и ракет ATACMS

Регионы России подверглись самой массированной атаке в 2025 году. По данным Telegram-канала Shot, в ночь на 14 января над территорией страны сбили более 200 дронов и 5 американских управляемых баллистических ракет класса «земля — земля» ATACMS.
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